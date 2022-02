Linz (www.anleihencheck.de) - Die Januar-Umfrage der Kanadische Notenbank zum Arbeitsmarkt fiel positiv aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 6,5% sei man nur rund 1% über dem Niveau vor Corona. Hier dürfe man nicht vergessen, dass Kanada in der Spitze der Krise eine Arbeitslosenrate von knapp 14% gehabt habe. Die rasche Erholung habe auch zu Lohndruck geführt und heize aktuell, neben den Problemen der Lieferkette, die Inflation zusätzlich an. Die Inflationsdaten für Januar seien mit 4,8% deutlich über dem angepeilten Inflationsziel der Kanadischen Notenbank. Das Ziel sei 2%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...