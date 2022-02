Hannover (www.anleihencheck.de) - Von Entspannung am Kapitalmarkt kann angesichts der sich zuspitzenden Lage der Ukraine-Krise derzeit nicht die Rede sein, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB.Die Anerkennung der Unabhängigkeit der besetzten Gebiete Donezk und Luhansk seitens der russischen Regierung biete Zündstoff für weitreichende Sanktionen der EU (und dem Rest der Welt), wodurch sich das allgemeine Marktumfeld eher in einer defensiven Position befinde und wenig Opportunitätsfenster für Emissionsplatzierungen zur Verfügung stelle. ...

