Graz (ots) -Am 3. Oktober 2022 ist Plácido Domingo im Großen Saal der Elbphilharmonie zu erleben. Auf dem Programm seines Konzertabends steht eine Auswahl an Arien und Duetten aus dem umfangreichen Repertoire des weltberühmten Künstlers.Plácido Domingo kommt im Herbst 2022 wieder nach Hamburg. Mit der Stadt verbindet ihn vieles, 1975 gelang dem Tenor an der Hamburgischen Staatsoper mit seinem Debüt als Otello in der Oper von Giuseppe Verdi der Durchbruch zum Weltstar. Die Bühnenkarriere des vielseitigen Künstlers umfasst mehr als 150 Rollen im Repertoire und über 4.000 Auftritte in den führenden Opern- und Konzerthäusern weltweit. Plácido Domingo gilt als einer der besten Sängerdarsteller der Operngeschichte, ist erfolgreicher Dirigent und wirkte lange Jahre als Intendant. Für sein künstlerisches Wirken und auch sein humanitäres Engagement erhielt Plácido Domingo mehrere hohe Ehrungen und zahlreiche Auszeichnungen, im vergangenen Jahr wurde er unter anderem ernannt zum "Ehrenbotschafter des Weltkulturerbes Spanien".Bei dem Konzertabend mit einer Auswahl an Arien und Duetten wird Plácido Domingo begleitet von der Sopranistin Micaëla Oeste sowie dem Hamburger Camerata Orchester unter der Leitung von Eugene Kohn. Die amerikanische Sopranistin Micaëla Oeste war "Young Artist" der Washington National Opera und ist regelmäßig auf großen Opern- und Konzertbühnen weltweit zu Gast. Sie verfügt über ein vielfältiges Rollenrepertoire und ist mehrfach zusammen mit Plácido Domingo aufgetreten. Eugene Kohn ist ein langjähriger Begleiter Plácido Domingos, der sich auf diversen seiner Alben als Dirigent verantwortlich zeichnet.Montag, 3. Oktober 2022, 20:00 Uhr Elbphilharmonie Großer SaalPlácido DomingoMicaëla Oeste, SopranHamburger CamerataEugene Kohn, DirigentTickets sind ab sofort erhältlich unter www.eventim.de.Weitere Informationen unter www.leutgebgroup.com und www.neuland-concerts.comKonzertkarten hier erhältlich Jetzt kaufen (https://www.eventim.de/artist/placido-domingo/)Pressekontakt:Leutgeb Entertainment Group GmbHAnna MichelitschMarketing+43 (0)3135 53577 3666promotion@leutgebgroup.comwww.leutgebgroup.comOriginal-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/5155168