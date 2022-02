GCM Mining meldete, dass der Betrieb Segovia im Jahr 2022 weiterhin die erwarteten Leistungen erbrachte, Denarius Metals gab bekannt, dass die Aktien des Unternehmens seit dem 17. Februar 2022 am OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten gehandelt werden, und Fury Gold Mines gab die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2021 auf dem Grundstück Raven im Rahmen seines Projekts Committee Bay in Nunavut bekannt.