Lenovo liefert ein Rekordquartal ab, während die Strategie und Investitionen in Innovationen weiterhin nachhaltig rentables Wachstum antreiben

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat heute rekordverdächtige Quartalsergebnisse für den Konzern mit historischen Höchstwerten sowohl bei Gewinn als auch bei Umsatz angekündigt und verzeichnet das erste Quartal mit 20 Milliarden USD für den Konzern. Die Konzentration des Unternehmens auf Innovationen und Rentabilität wird unterstützt durch betriebliche Spitzenleistungen und hat dazu beigetragen, dass es erfolgreich durch die Lieferschwierigkeiten der Branche allgemein steuern konnte und über alle wichtigen Geschäftsgruppen und Regionen hinweg rasches Wachstum und Rentabilität erreichte.

In der Performance von Lenovo wurden wesentliche Verbesserungen im Jahresvergleich erreicht. Der Nettogewinn stieg zum 6. Mal in Folge während eines Quartals um über 50 %, wobei im 3. Quartal gegenüber dem Vorjahr ein Wachstum um 62 auf 640 Millionen USD verzeichnet wurde.Die Nettogewinnspanne verbesserte sich um knapp einen Punkt und ist damit auf dem richtigen Weg zum Konzernziel einer Verdoppelung in drei Jahren. Das Ergebnis vor Steuern war mit der Rekordsumme von 855 Mio. USD im Jahresvergleich 45 höher, und der Konzernumsatz setzte seinen starken Wachstumskurs fort und erreichte mit der Rekordsumme von 20,1 Mrd. USD ein Plus von 17 gegenüber dem Vorjahr.

Lenovo investiert weiterhin stark in Innovationen: Die Ausgaben für F&E im Quartal sind gegenüber dem Vorjahr 38 höher, was der allgemeinen Verpflichtung des Unternehmens zur Verdoppelung der F&E-Investitionen über drei Jahre entspricht. Die Investitionen sind darauf ausgerichtet, die laufende Transformation von Lenovo zu einem Lösungs- und Dienstleistungsunternehmen voranzutreiben, indem Technologien entwickelt werden, die sich auf die Full-Stack-Architektur der "neuen IT" mit "Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence" konzentrieren. Für die nahe Zukunft konzentriert sich das Unternehmen weiter auf seine 3S-Strategie (Smart Devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Verticals), wo anhaltende Chancen für nachhaltiges Wachstum und Rentabilitätssteigerungen über alle Geschäftsbereiche hinweg erkannt werden, womit man auf gutem Weg zur Verdoppelung der Nettogewinnspanne bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023/2024 ist.

Die Hang Seng Indexes Company Limited gab letzte Woche bekannt, dass Lenovo ab dem 7. März 2022 in den Hang Seng Index, den führenden Aktienindex von Hongkong, aufgenommen wird.

Finanzielle Eckpunkte:

Q3 21/22

in Mio. USD Q3 20/21

in Mio. USD Veränderung Konzernumsatz 20.127 17.245 17 Ertrag vor Steuer 855 591 45 Nettoertrag (Aktionären zuzurechnender Gewinn) 640 395 62 Unverwässerter Gewinn je Aktie (in US-Cent) 5,50 3,31 2,19

Aussage des Vorsitzenden und CEO, Yuanqing Yang:

"Lenovo nahm die durch die beschleunigte digitale und intelligente Transformation entstehenden Chancen weiterhin an, und unsere New-IT-Architektur bereitete uns mit Kapazitäten im Bereich ‚Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence' gut darauf vor. Mit einem weiteren Rekordquartal erzielten wir zum 6. Mal ein Wachstum von mehr als 50 beim Nettogewinn im Vorjahresvergleich und verzeichneten zum ersten Mal in unserer Geschichte ein Quartal mit einem Umsatz in Höhe von 20 Mrd. USD. Wir bleiben auf gutem Weg, um sowohl unsere Nettogewinnspanne als auch unsere F&E-Investitionen innerhalb von drei Jahren gegenüber dem Niveau aus dem Geschäftsjahr 2020/2021 zu verdoppeln", so Yuanqing Yang, Vorsitzender und CEO von Lenovo. "Wir haben einmal mehr bewiesen, dass die Innovationen, die Transformationsstrategie und die starke Umsetzung bei Lenovo durchweg nachhaltige Rentabilitätssteigerungen für die Zukunft einbringen können."

Solutions and Services Group (SSG): Starkes Wachstum und hohe Margen für höhere Gesamtrentabilität konzernweit

Marktchance:

Die Solutions and Services Group sorgt weiterhin für starke Rentabilität und Wachstum in einem sich rasch ausdehnenden Markt. Da die Technologiearchitektur immer komplexer wird, verlangen Kunden zunehmend raffiniertere IT-Dienstleistungen, und der Markt dürfte bis 2025 voraussichtlich über eine Billion US-Dollar wert sein. Dies umfasst eine höhere Nachfrage nach Premium-Support und kundenspezifisches Fulfillment durch Wissensarbeiter, von denen zurzeit fast die Hälfte Telearbeit macht.

Leistung im 3. Quartal:

Signifikantes Umsatzwachstum im 3. Quartal (25 Steigerung im Jahresvergleich auf 1,5 Mrd. USD) sorgt für 7,1 des gesamten Konzernumsatzes mit einer Umsatzrendite von über 22 %, die sich im Jahresvergleich um knapp drei Punkte gesteigert hat.

Supportdienste verzeichneten ein Umsatzwachstum von 21 gegenüber dem Vorjahr.

Bei Managed Services verbesserte sich der Umsatz um 50 gegenüber dem Vorjahr, vor allem aufgrund der im letzten Quartal angekündigten Angebote unter dem Namen Lenovo-TruScale-as-a-Service. Bahnbrechende Erfolge im Bereich Smart Retail verhalfen projektbezogenen Dienstleistungen und Lösungen zu einem Umsatzwachstum von 23 gegenüber dem Vorjahr.

Ausblick:

Lenovo wird die beträchtlichen Marktchancen auch weiter ergreifen, um sowohl das Umsatzwachstum als auch die Rentabilität zu steigern. Dies beginnt mit der Zunahme von Telearbeit, wo Lenovo seine globale Servicepräsenz ausnutzen wird, um die Produktivität von Arbeitskräften durch Premium-Support, As-a-Service-Angebote und Lösungen für digitale Arbeitsplätze zu transformieren.

Im Bereich Managed Services wird Lenovo seine Investitionen in die Lenovo-TruScale-Angebote, Hybrid-Cloud-Lösungen sowie zusätzliche Software und Dienstleistungen auf der Grundlage des unternehmenseigenen geistigen Eigentums fortsetzen.

Das Unternehmen wird auch Nachhaltigkeitslösungen für Kunden weiter ausbauen, wie zum Beispiel seine Dienstleistungen zur Rückgewinnung von Vermögenswerten sowie die jüngste Erweiterung seiner Dienstleistungen zur CO2-Kompensation.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Erreichen von Rentabilität und weit über den Markt hinausgehendes Wachstum

Marktchance:

Es bestehen weiterhin Wachstumschancen für die ISG, da die Modernisierung der IKT-Infrastruktur rund um die Welt zunimmt. Der Markt für IKT-Infrastruktur dürfte bis 2025 auf 250 Mrd. USD ansteigen. Im gleichen Zeitraum dürfte der Markt für Edge-Infrastruktur allein die 41-Mrd.-USD-Marke übertreffen.

Leistung im 3. Quartal:

Die ISG verzeichnete einer Rekordleistung und erreichte insofern einen Meilenstein, als sie zum ersten Mal seit der Übernahme von IBM x86 im Jahr 2014 Rentabilität erreichte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 19 auf 1,9 Mrd. USD. Damit stieg der Umsatz zum vierten Quartal in Folge doppelstellig und stärker als der Gesamtmarkt.

Die Geschäftseinheit wies in praktisch jedem Segment stärkeres Wachstum auf als der Gesamtmarkt. Der Umsatz im Cloud-Service-Provider-Segment nahm im Jahresvergleich um 38 zu, der Umsatz im Segment Unternehmen/KMU um 7 %.

Ausblick:

Lenovo wird seine Abdeckung aller Kundensegmente (CSP in verschiedener Größe, Unternehmen, KMU) nutzen und mit diesem einzigartigen Vorteil einen Ausgleich zwischen Größe und Rentabilität schaffen und der Kundennachfrage nach Sicherheit/Verlässlichkeit und Agilität/Flexibilität nachkommen.

Investitionen in wachstumsstarke und sich ausdehnende Segmente wie Edge-Computing werden ebenfalls weiterhin vorgenommen.

Intelligent Devices Group (IDG): Starkes Umsatzwachstum und noch stärkere Rentabilität dank zunehmenden Beiträgen von Nicht-PC-Geschäften

Marktchance:

Der Markt für Smart Devices profitiert weiterhin von der neuen Normalität gemischter Arbeitsmodelle, und die Prognosen für den PC-Markt sind weiterhin gut, wobei sich eine Verlagerung zu den Geschäfts- und Premium-Segmenten abzeichnet. Bei den Smartphones wird die Neudurchmischung des Marktes mehr Wachstumschancen für Lenovo ergeben, und die Durchdringung von 5G sowie die Entwicklung der neuen IT mit "Edge-Cloud-Network-Intelligence" wird mehr Wachstumspotenzial für aufkommende Smart Devices wie eingebettete Systeme/IoT, AR/VR mit Bezug zum Metaversum sowie Lösungen für Smart Homes und Smart Collaboration mit sich bringen.

Leistung im 3. Quartal:

Hervorragende Ergebnisse mit einem Umsatzwachstum von 16 im Jahresvergleich auf 17,6 Mrd. USD und noch stärkerem Rentabilitätswachstum von einer bereits hohen Ausgangslage um 21 im Jahresvergleich auf 1,4 Mrd. USD.

Die Premium-PC-Segmente verzeichneten hohes Wachstum gegenüber dem Vorjahr, wobei der Umsatz bei Workstations um 40 und bei Gaming-PCs um 27 zunahm.

Smartphones warfen zum siebten Quartal hintereinander einen satten Gewinn ab: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um tolle 46 %, womit wir der wachstumsstärkste unter den großen Anbietern waren. Der Gewinn kam dem historischen Höchststand von 89 Mio. USD aus dem letzten Quartal gleich. Rasches Wachstum wurde in wichtigen Hochburgen verzeichnet, wobei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr in Lateinamerika 25 höher war und sich in Nordamerika mehr als verdoppelte (133 %).

Unter den aufkommenden Kategorien mit Smart Devices verdoppelte sich der Umsatz aus Lösungen für Smart Collaboration im Vergleich zum Vorjahr beinahe.

Ausblick:

Lenovo wird weiterhin in Innovationen, Premium-Segmente und Kernkomponenten investieren, um die Rentabilität und die durchschnittlichen Verkaufspreise zu steigern. Im Mobilfunkbereich werden wir unser Portfolio weiter stärken und in sich ausdehnende und neue Märkte in Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum investieren. Wir werden auch weiterhin in Non-PC-Produkte wie Lösungen für das IoT, das Metaversum, Smart Homes und Smart Collaboration investieren, um die aufkommenden Chancen zu ergreifen und den Non-PC-Geschäftsmix weiter zu vergrößern.

Operative Eckpunkte und Investitionen in die Zukunft

Lenovo setzt den Schwerpunkt auf ESG in all seinen Betrieben fort vom Einsatz von innovativem Recyclingmaterial in Produkten wie den im Januar 2022 auf den Markt gebrachten "ThinkPad Z"-Modellen bis hin zur Nutzung von CO2-neutralen Frachtflugzeugen.

fort vom Einsatz von innovativem Recyclingmaterial in Produkten wie den im Januar 2022 auf den Markt gebrachten "ThinkPad Z"-Modellen bis hin zur Nutzung von CO2-neutralen Frachtflugzeugen. Darüber hinaus wurde Lenovo unlängst wichtige Anerkennung von externer Seite für seine Maßnahmen und Verpflichtungen im ESG-Bereich zuteil: Anerkennung als eines der weltweit nachhaltigsten Unternehmen durch Corporate Knights Aufnahme in die prestigeträchtige "A-Liste" der internationalen Non-Profit-Organisation CDP für Bemühungen im Zusammenhang mit Wassersicherheit Perfekte Punktzahl von 100 auf dem Corporate Equality Index 2022 Erwähnung im Bloomberg Gender Equality Index Erwähnung als führendes Unternehmen im Bereich Diversität durch die "Financial Times" im Jahr 2022 Steigerung auf der Liste der Most Admired Companies des Jahres 2022 von "Fortune" Goldmedaille an den Best Corporate Governance and ESG Awards 2021 des Hong Kong Institute of Certified Public Accountants



LENOVO GROUP AUSZUG AUS DER BILANZ Für das Quartal bis zum 31. Dezember 2021 (in Mio. USD, außer bei Angaben je Aktie)

Q3 21/22

Q3 20/21

Änderung Jahresvergleich Umsatz 20.127 17.245 17 Bruttogewinn 3.355 2.786 20 Bruttogewinnmarge 16,7 16,2 0,5 Punkte Betriebsaufwendungen (2.423) (2.085) 16 F&E-Ausgaben (549) (398) 38 (in den Betriebsaufwendungen enthalten) Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 12,0 12,1 (0,1) Punkte Betriebsergebnis 932 701 33 Sonstige betriebsfremde Einnahmen/(Aufwendungen) netto (77) (110) (30) Ergebnis vor Steuern 855 591 45 Besteuerung (173) (160) 8 Gewinn im Zeitraum 682 431 58 Minderheitsanteile (42) (36) 16 Aktionären zuzurechnender Gewinn 640 395 62 Gewinn je Aktie (US-Cent) Unverwässert 5,50 3,31 2,19 Verwässert 4,92 3,08 1,84

