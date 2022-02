Langfristige strategische Partnerschaft: Rahmenvertrag zur Nutzung der Vantage Towers Infrastruktur durch 450connect in den nächsten 15 Jahren



Eigenes Funknetz auf exklusiver 450MHz-Frequenz soll Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsschub für die deutsche Energie- und Wasserwirtschaft sowie weitere kritische Infrastrukturen bringen

DÜSSELDORF, Germany, Feb. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Funkmastbetreiber Vantage Towers und der Funknetzbetreiber 450connect GmbH, mit mehr als 70 Gesellschaftern aus der Energie- und Wasserwirtschaft, haben eine langfristige Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen. Der Rahmenvertrag sieht vor, dass 450connect und alle ihr angeschlossenen Unternehmen die Funkmast-Infrastruktur von Vantage Towers mit rund 19.400 Standorten in Deutschland für den Aufbau des ausfallsicheren 450connect Netzes mit 4G und 5G-Technologie für die Digitalisierung der kritischen Infrastrukturen in Deutschland nutzen können.

Die Plattform von 450connect wird auf den 450MHz-Funkfrequenzen entstehen, für die das Unternehmen im letzten Jahr bis zum Jahr 2040 von der Bundesnetzagentur exklusiv den Zuschlag erhalten hat. Über dieses Funknetz mit einer Notstromversorgung für mindestens 72 Stunden soll eine sichere und hochverfügbare Kommunikation zur Steuerung kritischer Infrastrukturen möglich sein, insbesondere für die Energie- und Wasserwirtschaft. Das Funknetz ermöglicht ferner die Integration von immer mehr dezentral erzeugten und unregelmäßig eingespeisten erneuerbaren Energien in das Energiesystem - eine essentielle Voraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende.

Vantage Towers stellt der 450connect ihre hochwertige Funkmast-Infrastruktur zur Installation der Antennen deutschlandweit zur Mitnutzung zur Verfügung. Details zur Anzahl der Standorte und Zeitplan werden im Zuge der Funknetzplanung von 450connect festgelegt. Die 450MHz-Plattform soll bis zum Jahr 2025 bundesweit in Betrieb gehen. Sie ist von anderen Mobilfunknetzen komplett unabhängig und nach Anzahl der erwarteten Endgeräte die weltweit größte.

Dr. Frederik Giessing, Geschäftsführer der 450connect GmbH: "Wir stellen mit unserer ausfallsicheren Plattform die Weichen für die Digitalisierung und damit das Gelingen der Energie- und Verkehrswende in Deutschland. Durch die Nutzung der Infrastruktur von Vantage Towers können wir unser Netz schnell und effizient ausrollen."

Badiaa Bazarbacha, Executive Head of Sales bei Vantage Towers: "Mit 450connect gewinnen wir einen neuen wichtigen Kunden zur Mitnutzung unserer Infrastruktur. Wir freuen uns, den schnellen Ausbau eines sicheren Funknetzes für Anwendungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen zu unterstützen. Gleichzeitig leisten wir einen Beitrag zum digitalen Wandel und zu mehr Nachhaltigkeit in Europa."

Über 450connect

Die 450connect GmbH baut und betreibt die ausfallsichere Plattform zur Digitalisierung der kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Das Kölner Unternehmen schafft damit eine entscheidende Voraussetzung für die Dekarbonisierung und Resilienz unserer Volkswirtschaft. Basis sind die bis Ende 2040 an 450connect zugeteilten 450MHz-Funkfrequenzen. Hinter 450connect stehen mehr als 70 Energieversorgungsunternehmen, unter anderem die Alliander, E.ON, ein Konsortium regionaler Energieversorger sowie die Versorger-Allianz 450, zu der zahlreiche Stadtwerke, Energie- und Wasserversorger unter Beteiligung der EnBW-Tochter Netze BW gehören.

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist mit rund 82.000 Funkmaststandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet - in Städten wie auf dem Land.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Seit dem 18. März 2021 ist Vantage Towers im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Am 20. September wurde das Unternehmen in den MDAX und TecDAX aufgenommen.

Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an (Mobil-) Funknetzbetreiber, IoT-Anbieter oder Versorgungsunternehmen trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.vantagetowers.com , folgen Sie uns auf Twitter unter @VantageTowers oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn unter www.linkedin.com/company/vantagetowers .

