Anleger haben auf den russischen Angriff auf die Ukraine mit massiven Verkäufen reagiert. Das Kapital floss im frühen Handel am Donnerstag in sichere Häfen wie etwa Gold. Der Preis für das Edelmetall markiert ein 13-Monats-Hoch. Von Luca Bißmaier. Wie die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag mitgeteilt hat, hat der russische Präsident Wladimir Putin den Angriff der Ostukraine offiziell angeordnet. Infolgedessen brachen die Aktienmärkte ein. So verlor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...