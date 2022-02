DGAP-News: Bryan, Garnier & Co. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung

Tech-Investmentbank Bryan, Garnier & Co mit Rekordjahr 2021



24.02.2022 / 11:05

- Über 70 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 2,75 Mrd. Euro in 2021

- Mehr als vier Fünftel aller Deals im Bereich Healthcare und Nachhaltigkeit

- In 25 Jahren mehr als 570 Wachstumsfinanzierungen und M&A-Transaktionen für europäische Tech-Pioniere London, Paris, München: 24. Februar 2022 - Bryan, Garnier & Co, die führende unabhängige Investmentbank für europäische Healthcare- und Technologieunternehmen, hat anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens einen umfassenden Tätigkeitsbericht 2021 "Investment Banking for a Better Future" vorgelegt (https://www.bryangarnier.com/activity-report-2021-investment-banking-for-a-better-future/) Der Bericht hebt hervor, dass 85 Prozent des im Jahr 2021 für Kunden eingeworbenen Kapitals in Höhe von insgesamt 2,75 Mrd. Euro in Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit floss. Mit über 200 Mitarbeitern begleitete die Investmentbank mehr als 70 Transaktionen: 35 M&A-Deals mit führenden Private-Equity-Investoren und globalen Unternehmen sowie 36 Wachstumsfinanzierungen - von Privatplatzierungen bis zu Börsengängen und Folgeemissionen an sechs verschiedenen europäischen Börsen und an der US-Nasdaq. In den vergangenen 25 Jahren begleitete Bryan Garnier über 300 Wachstumsfinanzierungen (privat und über die Börse) sowie über 275 M&A-Transaktionen in 30 verschiedenen Ländern - die Mehrzahl davon länderübergreifend. So war sie beispielsweise die erste Investmentbank, die Research über mRNA veröffentlichte und die einzige europäische Investmentbank, die die mRNA-Pioniere Moderna bereits vor dem Börsengang und BioNTech beim Nasdaq-IPO begleitete. U.a. orchestrierte Bryan Garnier 2018 die erste große europäische Wachstumsfinanzierung im Bereich Blockchain (100 Mio. € für Bitfury) und unterstützte einen der ersten grünen Wasserstoff-Anbieter beim Börsengang (McPhy Energy). Olivier Garnier, Managing Partner von Bryan Garnier, betont: "Der Bericht markiert ein fantastisches Jahr für unser Unternehmen. Seit der Gründung der Firma vor 25 Jahren ist es unser Ziel, Kapital und strategische Lösungen für Unternehmen und Investoren bereitzustellen, die unser aller Leben verändern und einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit, unsere Lebensweise, unseren Konsum und die Welt um uns herum haben. "Investmentbanking für eine bessere Zukunft" ist nach wie vor unser Auftrag, und die Sektoren, die wir bedienen, erleben aktuell eine beispiellose Dynamik und haben mehr Einfluss als je zuvor." Greg Revenu, Managing Partner von Bryan Garnier, erklärt: "Wir haben in den zweieinhalb Jahrzehnten gezeigt, was wir unter "Investmentbanking für eine bessere Zukunft" verstehen, was uns als Banker motiviert und Bryan Garnier zu einem besonderen Arbeitgeber macht. Den Erfolg der innovativsten Unternehmen in Europa und ihrer Investoren zu fördern, ist ein zentrales Anliegen von Bryan Garnier, und wir danken unseren Kunden, die uns als langfristigem Partner ihr Vertrauen schenken."



Clifford Siegel, seit 2021 Chairman der Investmentbank betont: "Trotz der Erschwernisse duch Covid haben die Finanzmärkte und ebenso die Investmentbanken in 2021 stark performt und Bryan Garnier konnte sich erneut als eine Investmentbank von Weltklasse profilieren. Dieser Bericht ist eine Würdigung der vielen außergewöhnlichen Leistungen des Unternehmens im vergangenen Jahr und macht deutlich, was unsere Plattform Kunden und MItarbeitern bietet." Über Bryan, Garnier & Co



Bryan Garnier ist die weltweit führende unabhängige Full-Service-Investmentbank für europäische Technologie- und Healthcare- Unternehmen und ihre Investoren. Die Kunden profitieren vom tiefgreifenden technologischen Know-how in strategisch relevanten Sektoren und ihren engen Beziehungen zu Investoren - von Private Equity und Venture Capital bis hin zu institutionellen Anlegern in den USA, Europa und Asien. Die Unternehmenskunden sind in wachstumsstarken, schnelllebigen Sektoren tätig: Viele von ihnen haben disruptive Geschäftsmodelle und konzentrieren sich auf zentrale Themen wie etwa die Lösung von Umweltproblemen. Bryan Garnier begleitet seine Kunden langfristig während ihres gesamten Lebenszyklus und bietet ihnen Ideen, Zugang zu öffentlichem und privatem Kapital sowie M&A-Beratung inklusive Transakions-Begleitung. Das erfahrene Aktienresearch-Team denkt auch über das Offensichtliche hinaus, um Unternehmen und Investoren überzeugende und differenzierte Einblicke in unterschiedliche Branchen und Anlagemöglichkeiten zu bieten. Unabhängigkeit und eine unternehmerische Kultur, basierend auf einer fundierten Partnerschaft, sichern die starke Kundenorientierung. Seit 25 Jahren ist es die Mission von Bryan Garnier, europäischen Unternehmens-Pionieren dabei zu helfen, zu globalen Champions zu avancieren. Ansprechpartner für die Medien: Regine Petzsch

ADVICE PARTNERS

Tel. +49 (89) 286593-29

E-Mail: regine.petzsch@advicepartners.de

