Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch in dem von Ungewissheit bzw. Verunsicherungen in Bezug auf den Ukrainekonflikt geprägten Marktumfeld zeigten sich einige Emittenten am Primärmarkt, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.So seien an den vergangenen fünf Handelstagen fünf Institute mit EUR-Benchmarks auf die Investoren zugegangen. Die Primärmarktauftritte seien insgesamt erfolgreich. Dass allerdings das bedrückende "Hin und Her" mit Blick auf den Ukrainekonflikt auch am Covered Bond-Markt nicht spurlos vorübergeht, haben wir in den vergangenen Handelstagen ebenso zur Kenntnis genommen, so die Analysten der NORD/LB. So habe sich der ein oder andere Emittent, der bereits Mandatierungen kommuniziert habe, zuletzt in gewisser Zurückhaltung geübt. Dies sei durchaus nachvollziehbar, da sich die Kriegsängste zuletzt spürbar am Markt materialisiert hätten. Sofern sich hier wieder eine Entspannung einstelle, dürfte auch am Covered Bond-Markt vergleichsweise schnell die Dynamik zurückkehren. ...

