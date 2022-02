Die russische Invasion in der Ukraine hat die europäischen Aktienmärkte und die weltweiten Aktien-Futures in den freien Fall geschickt. Unterdessen schossen die Ölpreise aufgrund von Befürchtungen, dass die Energieversorgung gefährdet sein könnte, in die Höhe. Der Front-month Brent Contract (für die Lieferung im März 2022) sprang auf über 103 USD pro Barrel. Diese Serie ist jedoch nicht mehr liquide, und der Großteil des Handels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...