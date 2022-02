Unterföhring (ots) -- Der Filmhit "The 355" (https://www.sky.de/film/the-355) startet bereits morgen, am 25. Februar als exklusive TV- und Streamingpremiere auf Sky und Sky Ticket- Jessica Chastain, Diane Kruger, Penélope Cruz, Lupita Nyong'o und Bingbing Fan kämpfen als Agentinnen gegen eine mächtige Verbrecherorganisation- Der Hit der Leonine Studios kurz nach Kino auch bei Sky- "The 355" mit Sky Q auch in brillanter UHD Qualität und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar24. Februar 2022 - In "The 355" (https://www.sky.de/film/the-355) muss ein schlagkräftiges Frauen-Quintett um Jessica Chastain, Diane Kruger und Penélope Cruz gegen eine finstere Verbrecherorganisation antreten. Der Film feiert bereits morgen, am 25. Februar auf Sky und Sky Ticket seine exklusive TV- und Streamingpremiere. Zu den weiteren Stars des Films der Leonine Studios zählen Lupita Nyong'o, Bingbing Fan, Édgar Ramirez und Sebastian Stan. "The 355" ist mit Sky Q auch in brillanter UHD und mit Streamingdienst Sky Ticket jederzeit abrufbar.Über "The 355":Eine global operierende Organisation ist kurz davor, in den Besitz einer Waffe zu gelangen, welche die Welt in großes Chaos stürzen würde. Um sie aufzuhalten, muss sich CIA-Agentin Mason Browne (Jessica Chastain) mit ihren größten Konkurrentinnen verbünden: der britischen Technikspezialistin Khadijah (Lupita Nyong'o), der kolumbianischen Psychologin Graciela (Penélope Cruz), der chinesischen Computerexpertin Lin Mi Sheng (Bingbing Fan) und der draufgängerischen Marie (Diane Kruger) aus Deutschland. Ihre hochriskante Mission führt die fünf Frauen um die ganze Welt - von den Pariser Cafés über die marokkanischen Souks bis in das glamouröse Shanghai. Nur wenn sie es schaffen, ihre Rivalitäten zu überwinden und ihre besonderen Fähigkeiten zu vereinen, können sie ihren mächtigen Gegner besiegen. Gemeinsam bilden sie eine neue Agenteneinheit: Codename "355".Facts:OT: The 355, Actionthriller, USA 2022, Regie: Simon Kinberg, Drehbuch: Theresa Rebeck und Simon Kinberg nach einer Idee von Theresa Rebeck, Länge: 118 Min, Darsteller: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Édgar Ramirez, Sebastian StanÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Sky Ticket Kunden benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät, um sofort preisgekrönte Serien, die neuesten Blockbuster, ein umfassendes Kinder-Programm und den besten Live-Sport zu streamen. Ein Receiver ist nicht nötig.Entertainment-Fans genießen neben exklusiven Sky Originals (https://www.sky.de/originals) auch die neuesten HBO-Serien, zahlreiche weitere Top-Serien, spannende Dokumentationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Kids-Programm.Cineasten haben die Auswahl aus über 1000 Filmen für jede Stimmung, von den neuesten Blockbustern kurz nach dem Kino bis hin zu beliebten Klassikern.Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ermöglicht es auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und alle Lieblingsserien sowie Filme on- als auch offline zu genießen.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schoeffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5155302