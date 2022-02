WIEN (dpa-AFX) - Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich schockiert über den Angriff Russlands auf die Ukraine gezeigt. "Wir sind offensichtlich nicht in der Lage, aus der Geschichte zu lernen", sagte Nehammer an die Adresse Moskaus. Ein Krieg kenne nur Verlierer. Der Angriff sei eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. "Es gilt die Stärke des Rechts, aber nicht das Recht des Stärkeren", sagte Nehammer am Donnerstag im Parlament in Wien. Eine Folge der Aggression sei auch das Besinnen auf die Notwendigkeit der militärischen Landesverteidigung. Österreich sei als militärisch neutrales Land besonders geeignet, künftig eine Vermittlerrolle einzunehmen. Für eine Zeit, "in der die Diplomaten wieder die Bühne der Weltpolitik betreten und die Soldaten verschwinden."/mrd/DP/eas