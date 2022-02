Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine fällt am Donnerstag vor allem die Bankenbranche mit herben Verlusten auf. Der Stoxx Europe 600 Banks ist mit einem Abschlag von fast 6 Prozent klares Schlusslicht im Branchentableau. Er büßte damit seine zwischenzeitlich in diesem Jahr erzielten Gewinne - da hatte er von der bevorstehenden Zinswende profitiert - wieder ein. "Paradoxerweise wird für das Ausmaß des Zinsschritts am 16. März letzten Endes vermutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...