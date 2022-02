Frankfurt am Main (ots) -Die Nominierungen für den 58. Grimme-Preis stehen fest und fünf Produktionen von oder mit der Beteiligung der Degeto Film gehen ins Rennen um die begehrte Auszeichnung.In der Kategorie "Fiktion" können sich die Dramedy-Serie "All You Need" (ARD Degeto/UFA Fiction) und der Thriller "Die Heimsuchung" (ARD Degeto/Moovie) Hoffnungen auf den Grimme-Preis machen.Ein Spezial für Inga Humpe, Tommi Eckart und Matthias Petsche für die Musik in "Eldorado KadeWe - Jetzt ist unsere Zeit" (ARD Degeto/RBB/Constantin Television/UFA Fiction/) ist ebenso im Wettbewerb wie Murmel Clausen und Andreas Pflüger für "den stetigen und finalen Bruch mit dem Format 'Tatort'" in "Tatort - Der feine Geist" MDR/ARD Degeto/MadeFor Film).Die Serie "Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" (ARD Degeto/NDR/Florida-Film) wurde in der Kategorie "Unterhaltung" nominiert."Diese fünf Nominierungen machen uns sehr stolz. Sie zeigen die Qualität der Degeto-Produktionen und auch die Bandbreite unserer Arbeit für die ARD Mediathek und Das Erste. Das gilt für den atmosphärischen Triller "Die Heimsuchung" und das außergewöhnliche Serien-Epos "Eldorado KaDeWe" mit dem RBB wie für den Weimar-Tatort "Der feine Geist" in Federführung des MDRs. Und ebenso für die NDR/Degeto-Impro-Serie "Kranitz" um den gleichnamigen Paartherapeuten und die erste queere Dramedy-Serie "All You Need", deren zweite Staffel ab dem 22. April in der ARD Mediathek zu finden ist. Wir drücken allen Nominierten die Daumen!", so Redaktionsleiter Christoph Pellander.Die nominierten Produktionen im Überblick:All You Need (5 x 25 Min.)Regie: Benjamin GutscheDrehbuch: Benjamin GutscheDarsteller*innen: Benito Bause, Frédéric Brossier, Arash Marandi, Christin Nichols, Mads Hjulmand u.a.Produktion: UFA FictionProduzentin: Nataly KudiaborRedaktion: Carolin Haasis, Christoph PellanderDie HeimsuchungRegie: Stephan RickDrehbuch: Thorsten WettckeDarsteller*innen: Kostja Ullmann, Kristin Suckow, Deborah Kaufmann, Martin Feifel u.a.Produktion: MoovieProduzent*in: Jan Ehlert, Sarah KirkegaardExecutive Producer: Oliver BerbenRedaktion: Carolin Haasis, Christoph PellanderEldorado KaDeWe - Jetzt ist unsere Zeit (6 x 45 Min.)Regie: Julia von HeinzDrehbuch: Julia von Heinz, John Quester, Sabine Steyer-Violet, Oskar SulowskiDarsteller*innen: Valerie Stoll, Lia von Blarer, Joel Basman, Damian Thüne u.a.Produktion: Constantin Television und UFA Fiction in Koproduktion mit ARD Degeto und RBBProduzentinnen: Sarah Kirkegaard, Alicia RemirezExecutive Producers: Oliver Berben, Benjamin BenedictRedaktion: Carolin Haasis, Christoph Pellander (beide ARD Degeto), Kerstin Freels, Martina Zöllner (beide RBB)Tatort: Der feine GeistRegie: Mira ThielDrehbuch: Murmel Clausen(Entwicklung der Reihe: Murmel Clausen, Andreas Pflüger)Darsteller*innen: Nora Tschirner, Christian Ulmen, Ronald Zehrfeld, Inga Busch, Jördis Trauer u.a.Produktion: MadeForProduzentin: Nanni ErbenRedaktion: Birgit Titze (ARD Degeto), Denise Langenhan (MDR), Jana Brandt (MDR)Kranitz - Bei Trennung Geld zurück (6 x 45 Min.)Regie: Jan Georg SchütteDrehbuch: Jan Georg Schütte, Wolfgang Seesko, Sebastian Schultz basierend auf der Hörspielserie "Paartherapeut Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" von Radio BremenDarsteller*innen: Jan Georg Schütte, Lisa Hagmeister, Charly Hübner, Bjarne Meisel, Gustav Schmidt, Katharina Heyer, Anna Schudt, Bjarne Mädel u.a.Produktion: Florida FilmProduzentin: Sebastian Schultz, Lars Jessen, Klaas Heufer-UmlaufRedaktion: Carolin Haasis, Christoph Pellander (beide ARD Degeto), Franziska Dillberger, Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR)Die Preisträger*innen des 58. Grimme-Preises 2022 werden am 31. Mai 2022 bekanntgegeben. Die Auszeichnungen werden am 26. August 2022 im Theater der Stadt Marl verliehen.Weitere Infos zu den nominierten Degeto-Produktionen unter www.degeto.dePressekontakt:Carina HoffmeisterARD DegetoKommunikation und PresseTel: +49 (0)69/1509-331E-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deOriginal-Content von: Degeto Film GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43013/5155351