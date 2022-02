München (ots) -Die Fraktion der Grünen hat gestern im Bayerischen Landtag einen Dringlichkeitsantrag mit dem Titel "Volle Windkraft voraus: Das 2 Prozent-Ziel für erneuerbare und günstige Energie" vorgelegt. Die AfD-Fraktion lehnte diesen Antrag ab.Der umweltpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Prof. Dr. Ingo Hahn, erläutert dies wie folgt:"Die Grünen wollen unser Land offenbar mit Absicht ruinieren. Sie haben allen Ernstes vor, Bayern mit ineffizienten Windindustrie-Anlagen zuzupflastern. Wälder sollen abgeholzt werden, um ein Industrieland mit Windmühlen anzutreiben. Felder und Wiesen werden versiegelt, fruchtbare Böden durch Betonfundamente zerstört. Schon jetzt erschlagen die Windräder jedes Jahr in Deutschland über 200.000 Fledermäuse, etwa ebenso viele Vögel und Milliarden von Insekten. Aber die Grünen wollen erreichen, dass es noch mehr werden. Dabei fehlen jetzt schon Insekten als Pflanzen-Bestäuber und als Nahrung für andere Tiere. Doch nicht nur Natur und Tiere leiden unter der Politik der Grünen, sondern auch die Menschen: Wer die 10H-Regel abschafft und die Windräder noch näher an die Anwohner heranrückt, der schadet ihrer Gesundheit durch Lärmemission und Schattenwurf.Und nicht zuletzt schadet grüne Energiepolitik unserer Wirtschaft. Die Grünen sehnen sich offenbar nach dem großen Blackout. Es soll in Bayern kalt und dunkel werden. Und der wenige Strom, den wir dann noch haben, wird teuer und für Geringverdiener, Rentner und Familien fast unbezahlbar sein.Die Grünen sind somit die Partei der Umweltzerstörer. Wir als Konservative - also Bewahrer - setzen uns für den Erhalt von Natur, Pflanzen und Tieren ein: für einen ganzheitlichen Naturschutz!"Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5155391