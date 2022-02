Köln (ots) -



Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine ändert der WDR sein Programm. WDR 4 hat am Morgen die Live-Strecke zum heute startenden Straßenkarneval eingestellt. Das WDR Fernsehen verlängert die WDR Aktuell Ausgaben um 12.45 und um 16 Uhr. WDR Fernsehen, Radio und wdr.de berichten heute fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen.



Das WDR Fernsehen hat um 11 Uhr mit einer geplanten Live-Strecke zum Karneval gestartet, wird aber die Tonalität der aktuellen Situation anpassen. Die Sendung wird in ihrem Charakter die Ambivalenz der Ereignislage abbilden und über weitere Entwicklungen informieren. Die Moderation übernehmen Susanne Wieseler und Anna Planken. Weitere Informationen über Programmänderungen folgen.



