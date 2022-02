Steile Thesen im Pro-Talk bei t3n. In der zweiten Folge geht es um den Blick in die Zukunft bei Software, Entwicklung, Gadgets und Hardware. Es ist wieder Zeit für einen kleinen Blick in die Zukunft, zusammen mit der Pro-Community von t3n. An diesem Donnerstag (24. Februar) werden ab 16 Uhr im Pro-Talk mit Chefredakteur Holger Schellkopf die t3n-Experten Kim Rixecker und Andreas Floemer einige relevante Aspekte beleuchten und ihre Einschätzung für die nähere Zukunft geben. Open Source betrifft alle Kim Rixecker ist bei t3n für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...