Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB fordert von in Russland tätigen Europa-Banken Einschätzungen zu den Risiken, die sich im Zusammenhang mit der Eskalation des Russland-Ukraine-Konfliktes ergeben könnten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Aufseher der Europäische Zentralbank würden mit den in Russland tätigen Banken an der Einschätzung von Risiken für Liquidität, Kreditbücher, Handels- und Devisenpositionen sowie ihre Fähigkeit arbeiten, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten, berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg" unter Berufung auf informierte Kreise. In einigen Fällen sei man sogar täglich in Kontakt. Die modellierten Szenarien würden scharfe Sanktionen wie auch die Folgen der Invasion umfassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...