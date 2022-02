BERLIN (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Atlantik-Brücke, Sigmar Gabriel (SPD), sieht Europa nach dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einer langen Konfrontation mit Moskau. "Wir sind zurück in einer Zeit, in der wir in Europa auch auf militärische Abschreckung setzen müssen", erklärte der frühere Außenminister und Ex-SPD-Vorsitzende in der "Rheinischen Post" (Online). "Wie bis 1989 wird es wieder eine lange Grenze geben, in der sich die militärischen Verbände Russlands und der Nato unmittelbar gegenüberstehen."

Im Fernsehsender Phoenix sagte er: "Wir stehen vor einer wirklich langen Konfrontationsphase mit diesem Land." Und: "Jetzt sind wir in einem Kriegszustand in Europa, der uns zwar nicht unmittelbar militärisch betrifft, aber durchaus betrifft."

Gabriel verlangte: "Wir werden uns jetzt resilienter machen müssen." Entscheidend sei, dass Deutschland dagegenhalte und nicht ängstlich werde, sobald die ersten Nachfragen kämen, weil russische Luxusgüter und billiges Erdgas ausblieben. "Wenn das passiert, dann sind wir Spielball in der Weltpolitik", warnte er. Die Sanktionen gegen Russland würden finanziell treffen. "Das wird teuer für uns." Der Preis müsse allerdings bezahlt werden. "Es gibt nichts umsonst im Leben. Auch den Frieden nicht."/and/DP/eas