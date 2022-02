Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) vom 24. Februar 2022:Nachdem bei der Abstimmung ohne Versammlung im Februar 2022 zur Beschlussfassung über die Verlängerung der Anleihe 2017/2022 (ISIN DE000A2GSB86/ WKN A2GSB8) der paragon GmbH & Co. KGaA das notwendige Quorum zur Beschlussfassung nicht erreicht wurde, hat die Gesellschaft nun zu einer zweiten Gläubigerversammlung eingeladen. Diese findet am 10. März 2022 in Delbrück statt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...