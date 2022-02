HelloFresh legte an der Börse in jüngster Vergangenheit einen beispiellosen Abwärtstrend aufs Parkett und auch gestern gehörte das Papier wieder klar zu den Verlierern im DAX. Mit Verlusten von knapp 4,8 Prozent bekam es sogar die rote Laterne überreicht. Was von jetzt an von der Aktie zu erwarten ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten.Die US-Bank JP Morgan etwa belässt es derzeit bei einer neutralen Einstufung. In einer am Mittwoch veröffentlichten Prognose wurde gleichzeitig das Kursziel von ehemals 61 Euro auf nun nur noch 49 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...