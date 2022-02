Keinen Grund zur Freude haben Anleger, die in die Brenntag-Aktie investiert haben: Der Kurs der Aktie sackt kräftig ab. Ein Kurssturz auf zwischenzeitlich 72,48 Euro beschert der Brenntag-Aktie derzeit einen hinteren Platz in den Performance-Ranglisten an der Börse. Die Aktie verlor gegenüber dem letzten festgestellten Kurs des vorigen Handelstages um 4,63 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...