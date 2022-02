Der überraschende Angriff Russlands auf die Ukraine hat am deutschen Aktienmarkt ein mittelschweres Beben ausgelöst. Im Tagestief notierte der DAX bereits im Bereich der wichtigen Unterstützung von 13.800. DER AKTIONÄR blickt kurz auf die Aktien, die heute die größten Kursverluste erleiden. Mit einem Minus von 17,4 Prozent (Stand 14:00 Uhr) ist Uniper der größte Verlierer aus den Indizes DAX, MDAX, TecDAX und SDAX. Das Unternehmen ist stark in Russland engagiert und am Pipeline-Projekt Nord Stream ...

Den vollständigen Artikel lesen ...