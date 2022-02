Wien (www.fondscheck.de) - Investmentfonds spielen eine zentrale Rolle in der europäischen Kapitalmarktunion, denn sie helfen Investoren dabei, ihr Geld effizient anzulegen, so die Experten von "FONDS professionell".Im Jahr 2020 hätten die Investmentfonds in der EU Vermögenswerte in Höhe von fast 19 Billionen Euro gehalten. Dabei würden sich knapp 70 Prozent des Fondsgeschäfts in der EU nach wie vor auf die vier Mitgliedstaaten Luxemburg, Irland, Deutschland und Frankreich konzentrieren, heiße es in einem jetzt veröffentlichten Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs. ...

