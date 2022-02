PRAG (dpa-AFX) - Als Reaktion auf den Angriff Moskaus auf die Ukraine stoppt Tschechien die Visavergabe an Russen. Die Auslandsvertretungen seien angewiesen, mit Ausnahme humanitärer Fälle vorerst keine Anträge russischer Staatsbürger mehr anzunehmen, teilte Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats am Donnerstag in Prag mit.

Fiala gab zudem bekannt, dass die russischen Konsulate in Karlsbad (Karlovy Vary) und Brünn (Brno) schließen müssen. Zugleich werden die tschechischen Generalkonsulate in Sankt Petersburg und Jekaterinburg ihre Arbeit unterbrechen. Die Botschafter des EU-Mitgliedstaats in Russland und in Belarus wurden zu Konsultationen nach Prag zurückgerufen.

Zuvor hatten sowohl Fiala als auch Präsident Milos Zeman das Vorgehen des Kremls als einen Akt der Aggression verurteilt. Die liberalkonservative Regierung gab umgerechnet rund zwölf Millionen Euro an humanitären Hilfsgeldern für die Ukraine frei. Tschechien bereitet sich zudem auf Tausende Flüchtlinge vor.

Die Beziehungen zwischen Moskau und Prag sind bereits seit langem angespannt. Im vorigen Jahr setzte der Kreml Tschechien auf eine offizielle Liste "unfreundlicher Staaten". Zuvor hatte die Regierung in Prag Russland für Explosionen in einem Munitionslager im Osten des Landes verantwortlich gemacht./hei/DP/stk