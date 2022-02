Deutlich mehr als eine Stunde hat die Präsentation der Netfonds-Vorstände Martin Steinmeyer (CEO) und Peer Reichelt (CFO) auf der Connect-Plattform von Montega gedauert. Wie bei einem "Earnings Call" üblich, ging es im Wesentlichen um die Zahlen des vergangenen Jahres sowie den Ausblick für 2022. Und hier haben die Hamburger richtig viel zu bieten: So liegen ... The post Netfonds: Voll digital appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...