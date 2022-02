BERLIN (dpa-AFX) - Klimaschutzminister Robert Habeck sieht als eine Konsequenz der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern aus Russland auch einen deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag in Berlin mit Blick auf den russischen Einmarsch in der Ukraine, die "Bräsigkeit und Bequemlichkeit", mit der beispielsweise der Aufbau einer klimafreundlichen Energieversorgung in Deutschland betrieben worden sei, würden nun einem "hartem Wirklichkeitstest" unterzogen.

"Ich denke, aber ich erwarte es auch, und ich werde alles in meiner Kraft Stehende tun, darauf hinzuwirken, dass wir diese Schlafmützigkeit jetzt ablegen und schnell das tun, was notwendig ist und ja längst als notwendig erkannt wurde", sagte Habeck. Er hatte bereits angekündigt, das Kabinett solle bis Ostern umfassende Maßnahmen für einen schnelleren Ausbau des Ökostroms aus Wind und Sonne beschließen.

Die Unabhängigkeit von möglichst vielen Energieträgern sei auch eine sicherheitspolitische Frage, sagte Habeck. Deutschland müsse unabhängiger werden von fossilen Energieträgern./hrz/DP/he