Die Russen marschieren in die Ukraine ein, die Börsen reagieren mit Panikverkäufen - und was macht der Bitcoin? Er fällt. Zwischenzeitlich ging es mit der Kryptowährung am Donnerstag acht Prozent abwärts. Vom sicheren Hafen keine Spur. Doch das kann denen, die bei Bitcoin länger dabei sind, herzlich egal sein.Der Bitcoin ist spannend, innovativ, mysteriös. Aber der Bitcoin ist auch sehr spekulativ. In der Ukrainekrise räumen sich die Anleger vor allem Bitcoins aus ihren Depots - Aktien verlieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...