Die Aktie der russischen Sberbank verliert am Donnerstag an der Moskauer Börse zeitweise rund 50 Prozent an Wert. Schuld an den Kursverlusten ist der russische Präsident Wladimir Putin, der am Morgen den Angriff auf die Ukraine befohlen hat und damit massive Sanktionen des Westens in Kauf genommen hat.In Europa herrscht Krieg: Russland hat am Donnerstag die Ukraine aus mehreren Richtungen angegriffen. Präsident Wladimir Putin befahl am Donnerstag eine großangelegte Militäroperation gegen das Nachbarland ...

