DJ Santander will eigene Aktien für 865 Millionen Euro zurückkaufen

Von Cristina Roca

MADRID (Dow Jones)--Die spanische Großbank Santander will rund 3,4 Milliarden Euro ihres Gewinns des vergangenen Jahres in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an ihre Aktionäre zurückgeben. Die Banco Santander SA kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über 865 Millionen Euro an und will eine Schlussdividende von 5,15 Euro je Aktie vorschlagen. Die Aktionäre müssen dem Dividendenvorschlag noch zustimmen.

February 24, 2022 09:51 ET (14:51 GMT)

