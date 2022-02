Der Militärangriff Russlands auf die Ukraine hat weltweit an den Aktienmärkten heftig eingeschlagen - der DAX verlor gleich zu Handelsbeginn über vier Prozent, während der Ölpreis auf weit über 100 US-Dollar je Fass stieg. Auch der Goldpreis zog an. Der russische Angriff auf die Ukraine hat heftige Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten ausgelöst. Rund um den Globus knickten die Börsenkurse teils erheblich ein. In der russischen Hauptstadt Moskau wurde der Aktienhandel zwischenzeitlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...