Öl und Gold rauf, Rubel und Aktien runter - die teils heftigen Kursschwankungen an den weltweiten Finanzmärkten haben gezeigt: Die Invasion der Ukraine hat Markteilnehmer kalt erwischt. Manche Beobachter rechnen inzwischen damit, dass durch den Kriegsausbruch in Europa auch in der Zinspolitik die Karten neu gemischt werden. So schreibt Kornelius Purps, Analyst bei Unicredit, in einem Marktkommentar: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...