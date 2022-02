Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA36381N1024 Galleon Gold Corp. 24.02.2022 CA36381N4093 Galleon Gold Corp. 25.02.2022 Tausch 10:1

CA70470L1076 Peakbirch Logic Inc. 24.02.2022 CA70470T1003 Peakbirch Logic Inc. 25.02.2022 Tausch 3,3:1

