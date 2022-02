In Sachen Echtzeit-Übersetzungen werden Apps und Webtools immer besser. Es schleichen sich kaum noch Verständnis- und Grammatik-Fehler ein. Zumindest ist das bei weit verbreiteten Sprachen der Fall. Wer Englisch, Spanisch oder auch Deutsch spricht, ist mit dem Angebot an Übersetzungstechnologie vermutlich mehr als zufrieden. Milliarden von Menschen sind jedoch nach wie vor davon entfernt, viele Informationen im Internet in ihrer Muttersprache lesen zu können. Das liegt auch daran, dass viele der heutigen maschinellen Übersetzungssysteme ihre Daten aus großen Textmengen ziehen und damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...