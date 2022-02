Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

24. Februar 2022 Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) - Ralph Hermann verlässt den Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG Laufenburg. Nach fünf Jahren wird Ralph Hermann an der kommenden Generalversammlung am 26. April 2022 nicht erneut als Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG kandidieren. Der Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG dankt Ralph Hermann für die sehr gute Zusammenarbeit und seinen Beitrag zur Transformation des Unternehmens in den vergangenen fünf Jahren. Ralph Hermann wird der Unternehmensgruppe voraussichtlich in beratender Form verbunden bleiben. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, Renato Tami (Jahrgang 1957) in den Verwaltungsrat zu wählen. Renato Tami ist Rechtsanwalt und Notar bei der Advokatur Tami GmbH in Aarburg und bringt unter anderem Erfahrungen in der Energiepolitik und in der Strommarkt-Regulierung mit. Er wird die Unternehmensgruppe mit seinen Kernkompetenzen im Energiebereich wirkungsvoll unterstützen können.

