Das Thunderbolt 4-zertifizierte Dock von Belkin wurde von Menschen inspiriert und ist mit unkomplizierter Konnektivität genau auf ihren Bedarf abgestimmt.

Belkin, ein Marktführer in der Unterhaltungselektronik, stellt heute seine neuesten Konnektivitätslösungen vor, die mit dem Thunderbolt 4-Controller von Intel ausgestattet sind. Auf dem CONNECT Thunderbolt 4 Dock Pro und dem Thunderbolt 4-Kabel kommen die Vorzüge von Thunderbolt 4 zum Einsatz. So können etwa zwei Bildschirme mit Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz verwendet werden. Außerdem steht eine Bandbreite von insgesamt 40 Gbits/s zur Verfügung und mithilfe von Power Delivery können Geräte schnell geladen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220224005061/de/

Belkin CONNECT Pro Thunderbolt 4 Dock (Photo: Business Wire)

Thunderbolt 4, die neueste Thunderbolt-Technologie von Intel, bietet eine Menge Features, mit denen Workstations und Gaming-Systeme noch besser funktionieren. Dank der hohen Bandbreite können leistungsstarke Geräte zum Einsatz kommen und von einer erstklassigen Verbindung mit Zubehör profitieren. Das Laden sowie die Übertragung von Daten und Videosignalen erfolgen zudem mühelos über einen einzigen Anschluss. Thunderbolt 4 bietet Flexibilität, eine hohe Bandbreite und vielseitige, bequeme Anschlussmöglichkeiten ohne zusätzliche Kabel.

CONNECT Thunderbolt 4 Dock Pro

Das CONNECT Thunderbolt 4 Dock Pro ist eine funktionsreiche Docking-Station, über die Mac- und Windows-Computer mit mehreren Geräten und Zubehör1 verbunden werden können. Eine Kabelverbindung ermöglicht neben der Stromversorgung die Nutzung eines Ethernet-Anschlusses sowie die Übertragung von Daten und Videosignalen.

Dank der neuesten Power Delivery 3.0-Technologie liefert die Docking-Station bis zu 90 W Leistung, sodass angeschlossene Geräte gleichzeitig geladen werden können. Außerdem können zwei Bildschirme mit Videoauflösungen von je 4K verwendet werden. Wenn nur ein Bildschirm genutzt wird, sind sogar Videoauflösungen von bis zu 8K möglich. In Kombination mit bestimmten Laptop-Modellen können auch drei Bildschirme zum Einsatz kommen2. Das enthaltene Thunderbolt 4-Kabel ist kompatibel mit USB4 und abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3 und USB-C.

Produktspezifikationen:

Gesamtbandbreite von 40 Gbit/s

Folgende HD-Videoauflösungen werden unterstützt: Bis zu 8K bei 30 Hz, wenn ein Bildschirm verwendet wird Bis zu 4K bei 60 Hz, wenn zwei Bildschirme verwendet werden Mit bestimmten Laptop-Modellen können drei Bildschirme verwendet werden

12 Anschlüsse zur Stromversorgung, Daten- und Videoübertragung: 2 Thunderbolt 4-Anschlüsse (1x Upstream, 1x Downstream)? 2x HDMI 2.0? 1x USB-C 3.1, 2. Gen. (unterstützt USB-C PD 3.0) 2x USB-A 3.1 2x USB-A 2.0 1x SD Card 4.0? 1x Gigabit-Ethernet 1x 3,5-mm-Klinkenaudio (kombiniert)

Power Delivery (PD 3.0) bis zu 90 W zum Laden angeschlossener Geräte

Inklusive Thunderbolt 4-Kabel (0,8 m)

USB4-konform

Thunderbolt 4-Kabel

Das Thunderbolt 4-Kabel bietet eine Gesamtbandbreite von 40 Gbit/s für eine maximale Performance und ermöglicht gleichzeitig Datenübertragung, HD-Videoauflösungen und Power Delivery mit bis zu 100 W. Es ist zudem kompatibel mit USB4 und abwärtskompatibel zu Thunderbolt 3, USB 3.2 und USB 2.0. Das Kabel ist in den Längen 1 m und 2 m erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Das CONNECT Thunderbolt 4 Dock Pro kann für 399,99 USD auf Amazon.com und Belkin.com bestellt werden.

Das Thunderbolt 4-Kabel kann für 44,99 69,99 USD auf Belkin.com bestellt werden.

Bildmaterial steht hier zum Download bereit.

Über Belkin

Belkin, ein führender Anbieter für Zubehör, stellt viele Lösungen bereit, die im Audiobereich, zum Schutz, zur Sicherheit, Stromversorgung, Konnektivität, Produktivitätssteigerung und Heimautomatisierung verwendet werden können und auf eine breite Palette an Unterhaltungselektronik und Enterprise-Umgebungen abgestimmt sind. Die in Südkalifornien von Belkin entwickelten Produkte sind weltweit in über 50 Ländern verfügbar und ermöglichen zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs einen praktischen Einsatz von Technologie. Im Jahr 2018 fusionierte Belkin International mit Foxconn Interconnect Technology zu einem weltweit führenden Unternehmen, das sich immer noch von den Anwendern selbst sowie dem Planeten, auf dem wir leben, inspirieren lässt.

1 Es ist mit Geräten kompatibel, die mit einem Thunderbolt 4-Anschluss und/oder videofähigem USB-C-Anschluss und den Betriebssystemen Windows 10 RS3 oder höher, MacOS (Big Sur Version 11) oder höher sowie iPadOS (nur Type-C-iPads) ausgestattet sind und wird für Thunderbolt-fähige Laptops empfohlen, die nicht später als im Jahr 2019 hergestellt wurden.

2 M1-basierte MacBook-Computer können nur mit einem externen Bildschirm verbunden werden. Für Intel-basierte MacBook-Computer ist ein USB-C/Video-Adapter erforderlich, um zwei Bildschirme zu nutzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220224005061/de/

Contacts:

Bei Fragen an unsere Pressestelle kontaktieren Sie bitte:

Jen Wei

VP of Global Communications und Corporate Development

Comms@belkin.com