Das World Gold Council hat sich eingehend mit den Aussichten für den Goldverbrauch im Jahr 2022 in China befasst. Und um es kurz zu sagen, auch wenn sich ein langsameres BIP-Wachstum einstellen sollte, so spricht doch Einiges für einen starken Drang zum Gold. Die Nachfrage nach Goldschmuck, so wird prognostiziert, werde steigen, solange der Goldpreis im Land einigermaßen stabil ist. Denn gerade die Jüngeren sehen im Goldschmuck zusehends eine Investition in die Zukunft. Ebenso könnte die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...