Hamburg (ots) -Anlässlich der russischen Angriffe auf die Ukraine ändert der ARD Nachrichtenkanal tagesschau24 sein Programm und informiert am Abend und in der Nacht über die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in der Ukraine und Russland sowie über die Reaktionen aus der Welt.Geplant sind unter anderem Schalten zu ARD Korrespondent*innen in der Ukraine, Moskau, Brüssel, Washington und Berlin sowie Einordnungen von Expert*innen. Das Erste übernimmt das Programm von tagesschau24 zeitweise.Das Programm von tagesschau24 in der Übersicht:Donnerstag, 24.02.202218.00-19.50 Uhr: "tagesschau24 Extra" im Ersten und auf tagesschau2420.00-22.15 Uhr: tagesschau, ARD Brennpunkt, Maischberger Spezial22.15-23.15 Uhr: ARD tagesthemen23.15-23.50 Uhr: "tagesschau24 Extra" auf tagesschau2423.50-01.00 Uhr "tagesschau24 Extra" im Ersten und auf tagesschau24Freitag, 25.02.202210.30-12.15 "tagesschau24 Extra" auf tagesschau24Auch die ARD Infonacht im Radio, produziert von NDR Info in Hamburg, reagiert auf die aktuellen Ereignisse und berichtet von 22 bis 6 Uhr in einer achtstündigen Sonderstrecke mit ständig aktualisierten Berichten zur Lage, Hintergrundbeiträgen, Interviews und Gesprächen mit Korrespondent*innen. In Teilen übernimmt die ARD Infonacht dafür Berichterstattung von tagesschau24. Die ARD Infonacht ist deutschlandweit empfangbar bei den ARD-Hörfunkwellen NDR Info, B5 aktuell, hr-iNFO, rbb-Inforadio, MDR Aktuell, WDR 5, SWR Aktuell sowie AntenneSaar.24.02.2022 / BJ