DJ PTA-Adhoc: Biofrontera AG: Vorstand und Aufsichtsrat werden außerordentlicher Hauptversammlung Beschlussvorschläge zu Kapitalmaßnahmen unterbreiten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leverkusen (pta036/24.02.2022/18:30) - Vorstand und Aufsichtsrat haben heute beschlossen, einer kurzfristig einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung Beschlussvorschläge für Kapitalmaßnahmen vorzulegen.

Unter Tagesordnungspunkt 1 soll vorgeschlagen werden, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 8.000.000 auszugeben und dabei Options- und/oder Wandlungsrechte auf bis zu 8.000.000 neue, auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft zu gewähren und ein entsprechendes bedingtes Kapital zu schaffen. Bezugsrechte sollen nicht ausgeschlossen werden.

Unter Tagesordnungspunkt 2 soll vorgeschlagen werden, eine ordentliche Kapitalerhöhung zu beschließen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 7.089.673 durch Ausgabe von bis zu 7.089.673 neuen auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft zu erhöhen. Bezugsrechte sollen nicht ausgeschlossen werden. Der Bezugspreis je neuer Aktien soll EUR 1,00 betragen.

Beide Vorschläge sollen dabei in der Weise verknüpft werden, dass entweder von der Ermächtigung unter Tagesordnungspunkt 1 Gebrauch gemacht wird oder die Kapitalerhöhung gem. Tagesordnungspunkt 2 durchgeführt wird.

Hintergrund der vorgeschlagenen Maßnahmen ist, dass außerordentliche Verbindlichkeiten fällig werden. Die Gesellschaft hatte am 29.11.2021 den Abschluss eines Vergleichs mit der DUSA Pharmaceuticals, Inc. ("DUSA") bekannt gegeben, durch den Zahlungsverpflichtungen vereinbart wurden. Es war ursprünglich geplant durch den Verkauf von Aktien der Biofrontera Inc. die notwendige Liquidität zu generieren, was als Handlungsmöglichkeit weiterhin grundsätzlich bestehen bleibt. Es bestehen zudem Aussichten, dass Fremdkapital aufgenommen werden kann. Durch die Einberufung der Hauptversammlung soll eine weitere Finanzierungsoption geschaffen werden.

