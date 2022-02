Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 25. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: LafrageHolcim, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Jahreszahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen 11:00 NLD: Steinhoff, Q1 Trading Update Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...