Zürich (ots/PRNewswire) -Der Zusammenschluss von AKKA und Modis schafft ein führendes Smart Industry Unternehmen; Akkodis wird als zukünftige globale Marke angekündigt- Die Adecco Group hat 59,91 Prozent der Aktien von AKKA Technologies1 von der Ricci Family Group und SWILUX S.A., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Compagnie Nationale à Portefeuille SA2, erworben und damit ihre Gesamtbeteiligung auf 64,72 Prozent erhöht.3- Modis, das Hightech-Dienstleistungsunternehmen der Adecco-Gruppe, wird mit AKKA, einem führenden Anbieter von technischen F&E-Dienstleistungen, zusammengelegt, um ein führendes Unternehmen für technische und digitale Lösungen auf dem Markt für intelligente Industrie zu werden.- Akkodis wird die globale Marke für das fusionierte Unternehmen werden, den bestehenden Wert beider Marken nutzen und Kunden und Kollegen ein klares, eindeutiges Markenversprechen bieten, um die Geschäftsentwicklung zu verstärken.- Ernennung eines sehr erfahrenen Führungsteams unter der Leitung von Jan Gupta, Präsident; Dominique Cerutti wird zum Senior Advisor für Jan Gupta und die künftige Geschäftseinheit Akkodis ernannt.- Die strategische Umsetzung der Adecco Group hin zu hochwertigen, technologiebasierten Dienstleistungen wird beschleunigt und das einzigartige Lösungsökosystem der Gruppe gestärkt.- Gute Sicht auf ca. 70 % des Synergieziels für 2022, was Synergien von über 15 Millionen Euro entspricht.- Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Jahr4 die Gewinnspanne und den Gewinn pro Aktie steigern und im dritten Jahr einen positiven EVA aufweisen.- Mauro Ricci und Jean-Franck Ricci erhalten 1.626.772 neu geschaffene Stammaktien der Adecco Group AG mit einer Sperrfrist von 24 Monaten.5- Die Adecco Group wird ein obligatorisches Übernahmeangebot für die verbleibenden Wertpapiere von AKKA Technologies unterbreiten; der Abschluss wird bis Ende H1 2022 erwartet.Jean-Christophe Deslarzes, Vorsitzender der Adecco Group, sagte: "Der heute bekannt gegebene Abschluss des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an AKKA Technologies ist für unsere Gruppe von größter strategischer Bedeutung. AKKA und Modis werden zusammen ein weltweiter Marktführer in den Bereichen Technologie und digitale Technik sein. Die Integration des Unternehmens beschleunigt die Umsetzung der Future@Work-Strategie der Gruppe hin zu hochwertigen und technologiebasierten Dienstleistungen. Die drei Global Business Units - Adecco, LHH und in Zukunft Akkodis - werden anerkannte Marktführer sein, die das Lösungsökosystem der Adecco Group und ihre einzigartige Fähigkeit, die Transformationsbedürfnisse der Kunden zu erfüllen, untermauern."Alain Dehaze, CEO der Adecco Group, kommentierte: "Wir heißen unsere neuen Kollegen und Kunden herzlich willkommen. Mit dem besten Team der Branche ist das künftige Unternehmen Akkodis einzigartig positioniert, um die steigende Nachfrage der Kunden nach Hightech-Experten zu befriedigen, die ihre Innovationen vorantreiben, die Produktivität verbessern und die digitale Transformation beschleunigen. Wir werden nun mit der Integration von AKKA und Modis beginnen, die einen Marktführer in der Smart Industry schaffen wird, der allen Beteiligten einen erheblichen Mehrwert bietet."VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG (https://mma.prnewswire.com/media/1753062/Adecco_Group_AKKA_Transaction_Close.pdf)1 Die zum Zeitpunkt der Ankündigung der Transaktion bestehenden 7.927.487 von AKKA Technologies ausgegebenen Genussscheine wurden zwischenzeitlich gelöscht.2 In Übereinstimmung mit den am 28. Juli 2021 bekannt gegebenen Bedingungen.3 Die Adecco Group hat zwischen dem 18. November 2021 und dem 14. Februar 2022 4,81 Prozent des Aktienkapitals von AKKA am Markt erworben.4 Ohne die einmaligen Integrations- und Implementierungskosten.5 Vereinbarte Bedingungen: 42 € pro Aktie in bar plus 7 € pro Aktie, die dem Gegenwert in neuen Stammaktien der Adecco Group AG entspricht.