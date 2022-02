Vertreter von weltweit führenden Energie- und Industrieunternehmen als strategische Investoren treiben das Ziel von Energy Vault voran, die globale Dekarbonisierung durch den Einsatz der skalierbaren, wirtschaftlichen und ökologisch nachhaltigen Energiespeicher- und Softwaretechnologien des Unternehmens zu forcieren.

Der bisherige Investor Leonardo DiCaprio wird Mitglied des strategischen Beirats

Wie Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault") heute bekanntgab, sind Mary Beth Mandanas und Thomas Ertel in den Verwaltungsrat von Energy Vault berufen worden.

"Mary Beth und Thomas sind unschätzbar wertvolle Ergänzungen für den Verwaltungsrat von Energy Vault", so Robert Piconi, Chief Executive Officer von Energy Vault. "Neben ihrer außergewöhnlichen Erfahrung und ihrer fundierten Expertise in ihren jeweiligen Fachgebieten, die unseren Verwaltungsrat bereichern werden, sind sie auch angesehene Führungskräfte, die unsere Werte als Unternehmen teilen und auf dieser Grundlage sehr erfolgreiche Berufskarrieren absolviert haben. Mary Beth Mandanas weitreichende Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien und ihre frühere Erfahrung im Investmentbanking für Energie- und Versorgungsunternehmen werden uns bei der Ausweitung des Einsatzes unserer Technologie zur Beschleunigung der weltweiten Dekarbonisierung von großem Nutzen sein. Tom Ertels umfassende Finanz- und Buchhaltungserfahrung auf höchster Ebene wird die Kompetenzen von Energy Vault als börsennotiertes Unternehmen weiter stärken."

Mary Mandanas ist derzeit Chief Executive Officer von Onyx Renewable Partners, L.P., einer Plattform für erneuerbare und dezentrale Energielösungen für den gewerblichen, industriellen und kommunalen Sektor in Nordamerika. Seit Juli 2021 ist Frau Mandanas als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied, Prüfungsvorsitzende im Verwaltungsrat der TortoiseEcofin Acquisition Corp III tätig. Von August 2020 bis August 2021 war sie als Beraterin und Chief Investment Officer für Sol Systems, LLC, ein Unternehmen für Infrastrukturen im Bereich erneuerbare Energien und Impact Investment mit Sitz in Washington, DC, tätig. Zuvor, von Herbst 2015 bis Mai 2020, war Frau Mandanas Executive Vice President und Chief Strategy Officer bei CleanChoice Energy, Inc. einem Unternehmen, das sich mit der Versorgung von Einzelhandelskunden mit erneuerbaren Energien und der Nutzung von Solarenergie beschäftigt, wo sie die strategische Planung leitete und für die Kapitalbeschaffung, die Beziehungen zu Banken/Investoren und die Erstellung von Protokollen für das Risikomanagement und die Finanzberichterstattung verantwortlich war. Zuvor war sie über 15 Jahre lang als Managing Director und Mitglied des Verwaltungsrats im Energie- und Versorgungssektor bei führenden Investmentbanken wie Citigroup und Credit Suisse tätig.

Thomas Ertel ist Chief Accounting Officer bei Strada Education Network und verfügt über mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Beratung von Prüfungsausschüssen und C-Suite-Führungskräften in globalen Corporate Governance- und Finanzfragen. Ertels Erfahrung bei Fusionen und Übernahmen umfasst Tätigkeiten in den Bereichen Due Diligence, komplexe Rechnungslegung, Bewertungsangelegenheiten, Bewertung interner Kontrollen sowie Bewertung von Finanzpersonal und Integration. Herr Ertel verfügt außerdem über umfangreiche Erfahrungen in der Koordination von Rechts-, Steuer-, Bewertungs- und Finanzexperten, um effiziente und gründliche Übernahmeprozesse zu gewährleisten. Er war 15 Jahre bei Ernst Young in Indianapolis, wo er als Assurance Partner und Lead Client Service Partner tätig war und mit multinationalen und inländischen Unternehmen in verschiedenen Branchen arbeitete.

Bildung eines strategischen Beirats

Darüber hinaus gab Energy Vault die Gründung eines neuen strategischen Beirats (Strategic Advisory Board, SAB) bekannt, der sich aus angesehenen Branchenführern aus dem bestehenden strategischen Investoren- und Kundenstamm von Energy Vault zusammensetzt, die einschlägige Branchenerfahrung, fundierte Kenntnisse der sich entwickelnden Technologielandschaft und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Schaffung von Shareholder Value mitbringen. Dem ersten SAB gehören Führungskräfte von CEMEX Ventures (NYSE: CX), BHP Ventures (NYSE: BHP), Saudi Aramco Energy Ventures (TADAWUL: SAUDI ARAMCO), Enel Green Power (ENEL.MI), PlusVolta, Pickering Energy Partners, Ark Energy Corporation Pty Ltd, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Korea Zinc (KRX 010130), einem strategischen Investor von Energy Vault sowie Atlas Renewable an. Das SAB wird sich vierteljährlich zu einer formellen Sitzung treffen, um die wichtigsten Technologie- und Markttrends sowie die Überschneidungen dieser Trends mit der Technologie und der strategischen Roadmap von Energy Vault zu prüfen, um den Fokus des Unternehmens auf Energiespeicherlösungen und die längerfristige strategische Entwicklung zu optimieren.

"Dies ist eine außergewöhnliche Gruppe, die sich aus einigen der weltweit führenden Energie- und Industrieunternehmen zusammensetzt, die unsere Leidenschaft und Dringlichkeit zur Dekarbonisierung des Planeten teilen", erläuterte Piconi. "Wir gründen das Strategic Advisory Board, um die unübertroffene Markterfahrung, die globale Präsenz und das kollektive Engagement dieser Unternehmen für Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu nutzen, während der Phase, in der wir unsere Energiemanagement- und Speicherlösungen weltweit einführen. Es ist uns eine Ehre, mit einer so renommierten Gruppe von Führungskräften als Investoren und Partner zusammenzuarbeiten, während wir uns auf die globale Ausführung der Aufträge unserer Kunden sowie unsere Mission konzentrieren, die Technologie von Energy Vault zur Bekämpfung des globalen Klimawandels voranzutreiben."

Leonardo DiCaprio tritt als Investor dem strategischen Beirat bei

Energy Vault gibt zudem erfreut bekannt, dass der Schauspieler und Umweltschützer Leonardo DiCaprio, der in den letzten zwei Jahren in das Unternehmen investiert hat, dem strategischen Beirat beitreten wird.

"Die Ausweitung der Nutzung erneuerbarer Energien ist unerlässlich, um die Klimakrise zu bewältigen und die Ziele des auf der COP26 angekündigten globalen Klimaaktionsplans zu erreichen", erklärte Leonardo DiCaprio. "Die innovative Energiespeichertechnologie von Energy Vault ermöglicht die Nutzung von sauberem Strom rund um die Uhr und ersetzt damit den Bedarf an fossilen Brennstoffen. Energy Vault legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und verwendet recycelte Materialien und Abfälle für die Herstellung der Verbundblöcke, die das Herzstück seiner Technologie bilden. Ich bin stolz darauf, Energy Vault bei seiner Mission, die Dekarbonisierung unseres Planeten zu beschleunigen, zu unterstützen"

"Die Zeit, die ich mit Leo verbracht habe, um mit ihm über unsere gemeinsame Dringlichkeit der Dekarbonisierung des Planeten zu sprechen, hat mich am meisten beeindruckt. Seine Schwerpunkte und sein persönliches Engagement für die Nachhaltigkeit im Allgemeinen und für die Diskussion über die Notwendigkeit, den Klimawandel als globale Gemeinschaft offensiver anzugehen, im Besonderen", betonte Robert Piconi, Mitbegründer und CEO von Energy Vault. "Zusätzlich zu seinen zahlreichen Investitionen in Energy Vault in den letzten zwei Jahren freuen wir uns, dass er eine aktivere Rolle als strategischer Berater spielen wird, da er einen einzigartigen Blickwinkel aus seiner globalen Fangemeinde hat und in der Lage ist, ein breiteres Publikum für die Beschleunigung der Dekarbonisierung zu erreichen."

