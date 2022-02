Die Ölpreise haben am Donnerstag nach dem Angriff Russlands auf Ukraine kräftig zugelegt. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete erstmals seit 2014 mehr als 100 Dollar. Zuletzt zog der Brent-Preis um 6,83 Dollar auf 103,67 Dollar an. Damit summiert sich das Plus beim Brent-Preis in diesem Jahr bereits auf über 30 Prozent, nachdem sich der Kurs im vergangenen Jahr verdoppelt hatte. Ähnlich sieht es beim Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) aus. Hier zog der Preis für ein Barrel um 5,15 ...

