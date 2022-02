Die kurze Einschätzung der Lage Die russische Invasion in der Ukraine hat im DAX für klare Verhältnisse gesorgt. Das Rücklaufziel bei 14483 für eine hohe Wellenebene wurde deutlich unterschritten. Das für eine nachhaltige DAX-Entwicklung wichtige Ziel unterhalb 13361 wurde noch nicht erreicht. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...