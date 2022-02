Freiburg (ots) -



Für den Überfall auf die Ukraine gibt es keine Rechtfertigung, vielleicht nicht mal eine rationale Erklärung. Russlands Präsident mag seinen Angriff zur Notwehr gegen den Westen deklarieren, zum Präventivschlag gegen eine Nato, die angeblich Russland vernichten will, zum Kampf gegen vermeintliche ukrainische Nazis. In Wahrheit sterben Ukrainer und Russen jetzt für die Weltmachtfantasien eines Mannes, der nicht wahnsinnig ist, aber skrupellos. Und besessen von der Idee, Russlands alte Größe wieder herzustellen, indem es andere Völker unterwirft. (...) All das ist eine Katastrophe, am schlimmsten für die Ukraine, die diesen Kampf militärisch wohl nicht gewinnen kann, die vielleicht aufhört zu existieren, wo Menschen leiden, um ihr Leben und ihre Freiheit fürchten müssen. (...) Dieser Krieg aber ist auch eine Katastrophe für Europa, das wieder unversöhnlich gespalten wird. Was das bedeutet, auch für uns Deutsche, lässt sich noch gar nicht überblicken. http://www.mehr.bz/khs56j



