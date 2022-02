DJ NACHBÖRSE/XDAX +1,9% auf 14.312 Pkt - VW und Porsche fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Einbruch während des regulären Geschäfts in Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine haben sich die Aktienkurse im nachbörslichen Handel am Donnerstag deutlich erholt. Den Impuls dazu lieferte die Wall Street, wo neue Sanktionen der USA gegen Russland die Tendenzwende brachten.

Unter den Einzelwerten wurden Volkswagen (VW) 2,9 Prozent höher getaxt. Der Konzern prüft den Börsengang der Dr. Ing. h. c. F. Porsche. Die Aktien der Porsche Automobil Holding stiegen um 4,6 Prozent.

Freenet legten um 3,5 Prozent zu. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2021 die eigenen Ziele übertroffen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 14.312 14.052 +1,9% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

