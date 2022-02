Das neue Hochspannungsbauelement belegt die Wettbewerbsfähigkeit der GaN-Technologie bei Hochleistungs-Elektrofahrzeugen und Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien, die bisher als Domäne für Siliziumkarbid-Energiesysteme galten

Primit Parikh, Präsident und Mitbegründer von Transphorm, ist am Freitag, den 25. Februar um 15:30 Uhr EST zu Gast bei Cheddar News.

Transphorm, Inc. (Nasdaq: TGAN) ein Vorreiter und weltweiter Lieferant von hochzuverlässigen, leistungsstarken Galliumnitrid (GaN)-Energieumwandlungsprodukten gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD), einer angesehenen IEEE-Konferenz in der elektrischen Halbleiterindustrie, führende F&E-Ergebnisse zum 1200-Volt-GaN-Bauelement des Unternehmens vorstellen wird.

Das 1200V GaN-Bauelement liefert einen Wirkungsgrad von mehr als 99 Prozent und schneidet im Vergleich zu einem führenden SiC-MOSFET mit ähnlichem Einschaltwiderstand sehr gut ab. Mit finanzieller Unterstützung des ARPA-E CIRCUITS-Programms entwickelt Transphorm die Technologie für Elektromobilität und für Stromversorgungssysteme für Infrastrukturen sowie für industrielle und erneuerbare Energiesysteme. Dieser wichtige Meilenstein baut die Fähigkeit von Transphorm weiter aus, im Vergleich zu allen anderen GaN-Lieferanten das breiteste Leistungsspektrum von 45W bis >10K kW für eine Vielzahl von branchenübergreifenden Anwendungen zu unterstützen.

Die ISPSD-Präsentation im Mai wird ausführliche Informationen über die Gerätekonfiguration und die Leistungsanalyse liefern, die mit einer hart geschalteten, synchronen Boost-Halbbrückentopologie durchgeführt wurde. Das ursprüngliche 1200-V-GaN-Bauelement in einem TO-247-Gehäuse hat einen RDS(on) von 70 Milliohm und lässt sich problemlos auf einen niedrigeren Widerstand und höhere Leistungspegel skalieren. Erste Ergebnisse zeigen bemerkenswert niedrige Leckagewerte mit einer Durchbruchspannung von mehr als 1400 Volt.

"Aufbauend auf der einzigartigen vertikal integrierten Fähigkeit von Transphorm haben unsere Ingenieure wieder einmal die Grenzen dessen, was mit GaN möglich ist, erweitert", sagte Umesh Mishra, CTO und Mitbegründer von Transphorm. "Wir wollen ein zuverlässiges GaN-Produkt für extrem hohe Spannungen auf den Markt bringen, das den Kunden mehr Wahlmöglichkeiten bei der Entwicklung von Energiesystemen bietet. Unser 1200-Volt-GaN-FET wird eine exzellente Leistung bei besserer Designbarkeit und Kosteneffizienz als SiC-Lösungen ermöglichen. Wir sehen dies als einen wichtigen Meilenstein für die GaN-Leistungselektronikindustrie."

Bislang liegen die kommerziell erhältlichen GaN-Hochleistungstransistoren in der Regel im Bereich von 600 bis 650 Volt, wobei das einzige 900-Volt-GaN-Bauelement bei Transphorm erhältlich ist. Das Kernproduktportfolio von Transphorm besteht aus Normal-Off-Bauelementen mit 650 V in den bekannten TO-XXX- und PQFN-Gehäusen und deckt damit eine der größten Bandbreite an Energieanwendungen unter allen GaN-Anbietern auf dem Markt ab. Dadurch können Kunden die typischen Vorteile von GaN nutzen hohe Leistungsdichte, hoher Wirkungsgrad, geringe Schaltverluste und niedrigere Gesamtsystemkosten und gleichzeitig mit zuverlässigen Bauelementen arbeiten, die im Vergleich zu alternativen e-mode GaN- oder SiC-Optionen einfacher zu entwickeln und zu betreiben sind. Die Leistungsfähigkeit des 1200V-FETs wird das Portfolio von Transphorm erweitern und die Marktchancen erhöhen, da anspruchsvolle, leistungsstarke Energiesystemanwendungen unterstützt werden, die traditionell auf SiC-Lösungen angewiesen sind.

"Über 1200V GaN wird in der Industrie schon seit geraumer Zeit diskutiert, es wird aber oft als vergleichsweise schwer zu erreichen angesehen", sagte Dr. Isik Kizilyalli, Associate Director des Bereichs Technology bei der Advanced Research Projects Agency Energy (ARPA-E). "Als Teil des ARPA-E CIRCUITS-Programms, das vom Illinois Institute of Technology geleitet wird, hat das Transphorm-Team einen bedeutenden Durchbruch erzielt, indem es die GaN-Leistung am 1200-Volt-Bauelementeknoten beim hocheffizienten 800-Volt-Schaltvorgang unter Beweis gestellt hat."

Die 1200V-FETs von Transphorm werden voraussichtlich 2023 für Bemusterungen verfügbar sein.

Medienauftritte: Der Präsident und Mitbegründer von Transphorm, Primit Parikh, wird am Freitag, den 25. Februar um 15:30 EST Uhr als Gast bei Cheddar News auftreten. Außerdem war Herr Parikh am 22. Februar im TD Ameritrade Network zu Gast. Eine Aufzeichnung dieses Interviews finden Sie unter: https://tdameritradenetwork.com/video/rB4A-H8hEBKBfyOJFFsAWA.

Über Transphorm

Transphorm, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der GaN-Revolution, entwickelt und fertigt hochleistungsfähige und hochzuverlässige GaN-Halbleiter für Hochspannungs-Stromwandlungsanwendungen. Mit einem der größten Portfolios an geistigem Eigentum im Bereich Energie-GaN von mehr als 1.000 eigenen oder lizenzierten Patenten produziert Transphorm die branchenweit ersten JEDEC- und AEC-Q101-zertifizierten Hochspannungs-GaN-Halbleiterbauelemente. Das vertikal integrierte Geräte-Geschäftsmodell des Unternehmens ermöglicht Innovation in jeder Entwicklungsphase: Design, Herstellung, Geräte- und Anwendungssupport. Die Innovationen von Transphorm führen die Leistungselektronik über die Grenzen von Silizium hinaus und erreichen einen Wirkungsgrad von über 99 %, 40 mehr Energiedichte und 20 niedrigere Systemkosten. Transphorm hat seinen Hauptsitz in Goleta, Kalifornien, und verfügt über Produktionsstätten in Goleta und Aizu, Japan. Weitere Informationen finden Sie auf www.transphormusa.com. Folgen Sie uns auf Twitter @transphormusa und WeChat Transphorm_GaN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220224005402/de/

Contacts:

Heather Ailara

211 Communications

+1.973.567.6040

heather@211comms.com