BERLIN (dpa-AFX) - Als Konsequenz aus dem Überfall Russlands auf die Ukraine muss aus Sicht von Vizekanzler Robert Habeck mehr in die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr investiert werden. Deutschland sei jetzt quasi Nachbar eines aggressiv Krieg führenden Landes, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Das werde sicherlich zur Konsequenz haben, dass die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr noch einmal überprüft - "und - ich glaube, da verrate ich kein Geheimnis - gesteigert werden muss".

In den ARD-"Tagesthemen" betonte der Bundeswirtschaftsminister, man müsse auch in Deutschland darauf achten, "dass wir eine voll wehrfähige Armee haben, die einsatzfähig und robust ist". Daran könne man auch Zweifel haben, sagte der Grünen-Politiker mit Blick auf den aktuellen Zustand der deutschen Streitkräfte.

Der Angriff auf die Ukraine sei "rational nicht zu erklären", sagte Habeck im ZDF. Putin schade mit diesem Krieg Russland und seinem eigenen Regime. "Europa, der Westen, die freie Welt - sie wird sich jetzt abwenden, weil man mit Kriegstreibern und Diktatoren keine Handelsgeschäfte treiben kann." Dies sei nicht zum Wohle Russlands. "Die Irrationalität, die daraus spricht, die macht es eben so gefährlich." Der Angriff sei von langer Hand und kaltblütig geplant gewesen. "Wir müssen nun einräumen, dass wir naiv waren die letzten Wochen und Monate."/sk/DP/he