Die Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG), die synthetisches Silizium und volumetrische 3D-Displays entwickelt, hat ein neues Nasslabor eröffnet und einen Forschungswissenschaftler eingestellt.

Das neue Labor befindet sich im selben Gebäude wie der Firmensitz in Ann Arbor im US-Staat Michigan. Die Coretec Group plant, das Labor zur Entwicklung von Cyclohexasilan (CHS), zur Herstellung von Silizium-Quantenpunkten und zur Entwicklung von aktiven Silizium-Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Akkumulatoren zu nutzen. Das Labor ist mit einer Abzugsvorrichtung und einem Handschuhkasten ausgestattet, was für den Umgang mit pyrophoren Materialien wie Silangasen und bestimmten Hydriden erforderlich ist.

Die Coretec Group stellt Silizium her, um Fortschritte in einer Vielzahl von Anwendungen wie beispielsweise Nanotechnologie, SSL-Beleuchtung, Mikroelektronik und Akkutechnologie zu erzielen. Die Coretec Group ist besonders am Potenzial von technisiertem Silizium zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Akkumulatoren interessiert.

Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass der nächste Schritt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Akkumulatoren darin besteht, die herkömmlichen Graphitanoden durch speziell entwickelte Siliziumanoden zu ersetzen. Das Unternehmen plant, sein neues Labor zu nutzen, um weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu dieser Weiterentwicklung sowie zu seiner proprietären Siliziumanode durchzuführen.

Das Unternehmen hat den Forschungswissenschaftler Nathanael Downes eingestellt, der die Arbeit in dem Labor leiten wird. Downes promovierte in anorganischer Chemie an der University of Michigan unter Dr. Stephen Maldonado. An der University of Michigan untersuchte er die elektrische Abscheidung von Siliziumdünnschichten und ist Experte auf dem Gebiet der Siliziumchemie. Sein fundierter Hintergrund in anorganisch-synthetischer Chemie in Verbindung mit seinem innovativen Charakter bedeuten, dass seine Fähigkeiten gut mit dem gegenwärtigen Schwerpunkt bei Coretec übereinstimmen.

"Die Eröffnung unseres eigenen Labors ist ein wichtiger Schritt, um die Vorteile unseres synthetischen Siliziums zu verdeutlichen, indem wir die Materialien selbst herstellen", sagte CEO Matthew Kappers. "Nathanael Downes ist die perfekte Ergänzung für unser geniales wissenschaftliches Team. Er bringt einschlägige Laborerfahrungen, die sonst kaum zu finden sind, und große Energie in das Team ein. Wir freuen uns auf seine Entwicklungen im Labor."

Über die Coretec Group

Die Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technisiertem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. Die Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solarstrom, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen der Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

