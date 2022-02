Sierra Metals Inc. (TSX: SMT) (BVL: SMT) (NYSE AMERICAN: SMTS) ("Sierra Metals" bzw. "das Unternehmen") meldet, dass Dawn Whittaker mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied ernannt wurde.

Dawn Whittaker ist Juristin und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Gesellschaftsrecht. Sie befasst sich als Rechtsberaterin mit nationalen und internationalen Fusionen und Übernahmen sowie mit Transaktionen im Bereich Unternehmensfinanzierung, darunter Übernahmen, Joint Ventures und strategische Allianzen. Außerdem ist sie in den Bereichen Handelstransaktionen, Unternehmensführung, Haftung von Vorstandsmitgliedern und leitenden Angestellten sowie Aktionärsrechte tätig. Im Juni 2018 schied sie als Senior Partner bei der Kanzlei Norton Rose Fulbright aus, wo sie die Kanzleiabteilung Bergbau in Kanada leitete.

Whittaker war im Laufe ihrer Karriere in zahlreichen Aufsichtsräten und Ausschüssen tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit Aktien- und Personengesellschaften sowie als Mitglied von Governance-, Prüfungs-, Vergütungs- und Strategieprüfungsausschüssen. Derzeit ist sie Vorstandsvorsitzende und Mitglied des Prüfungsausschusses von Triple Flag Precious Metals Corp. Zuvor war sie Vorstandsmitglied bei Detour Gold und Kirkland Lake Gold. Darüber hinaus ist sie derzeit Vizepräsidentin des Vorstands des Badminton and Racquet Club of Toronto, dem sie als Mitglied angehört. Zudem ist sie Vorstandsmitglied der Canadian Mental Health Association und gehörte dem Nominierungs- und Geschäftsführungsausschuss der Abteilung Ontario der Canadian Cancer Society an.

Jose Vizquerra, Vorstandsvorsitzender vom Sierra Metals, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Im Namen des Vorstands und der Unternehmensleitung möchte ich Dawn Whittaker im Vorstand von Sierra Metals begrüßen. Ihre Fachkenntnisse in Rechts- und Unternehmensführungsfragen erweitern die Kompetenzen und Erfahrungen unseres Vorstands, den sie als unabhängiges Vorstandsmitglied auf ideale Weise ergänzen wird. Wir sind davon überzeugt, dass sie wichtige Perspektiven einbringen und ihren Beitrag leisten wird, um die strategischen Ziele des Unternehmens zu realisieren und maximale Wertschöpfung für die Aktionäre zu erzielen."

Über Sierra Metals

Sierra Metals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Bergbauunternehmen mit Exposition gegenüber "grünen Metallen", einschließlich einer zunehmenden Kupferproduktion und einer Basismetallproduktion mit Gutschriften für Edelmetallnebenprodukte. Im Fokus des Unternehmens stehen die Produktion und Erschließung der Mine Yauricocha in Peru sowie der Minen Bolivar und Cusi in Mexiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf Steigerung des Produktionsvolumens und Erweiterung der Mineralressourcen. Sierra Metals machte kürzlich mehrere neue signifikante Entdeckungen und verfügt noch über zahlreiche weitere vielversprechende Explorationsmöglichkeiten bei allen drei Minen in Peru und Mexiko in geringer Entfernung zu den bestehenden Minen. Ferner besitzt das Unternehmen auch bei allen drei Minen große Landpakete mit mehreren aussichtsreichen regionalen Zielen, die ein längerfristiges Explorations- und Wachstumspotenzial für Mineralressourcen bieten.

Die Stammaktien des Unternehmens werden an der Börse in Lima (Bolsa de Valores de Lima) und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "SMT" sowie an der NYSE American Exchange unter dem Symbol "SMTS" gehandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des kanadischen und US-amerikanischen Wertpapierrechts (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen"). Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderen insbesondere Aussagen im Hinblick auf das Datum der Aktionärsversammlung 2021 und der geplanten Einreichung der Vergütungsoffenlegung. Aussagen, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Zielsetzungen, Annahmen oder künftige Ereignisse oder Leistungen (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen oder Ausdrücken wie "erwartet", "geht davon aus", "plant", "voraussichtlich", "schätzt", "nimmt an", "beabsichtigt", "Strategie", "Ziele", "Potenzial" oder entsprechender Variationen oder von Aussagen, dass bestimmte Ereignisse eintreten, Maßnahmen ergriffen bzw. Ergebnisse erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder deren Verneinung und vergleichbare Ausdrücke) zum Ausdruck bringen oder andeuten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen, einschließlich jeglicher unter der Überschrift "Risk Factors" im jährlichen Informationsblatt des Unternehmens (Annual Information Form) vom 18. März 2021 beschriebenen Risiken im Hinblick auf das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr sowie sonstige Risiken, die in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und die US-amerikanische Securities and Exchange Commission ("SEC") aufgeführt sind. Diese Unterlagen sind unter www.sedar.com und www.sec.gov verfügbar.

Diese Auflistung von Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens beeinflussen können, ist nicht erschöpfend. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören auch Aussagen über die Zukunft, und diese sind naturgemäß ungewiss. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder andere künftige Ereignisse oder Bedingungen können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren maßgeblich von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Die Aussagen des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, basieren auf den Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

